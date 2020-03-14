Четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в Иркутской области
На месте происшествия работают психологи МЧС России.
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Фото, видео: СУ СК России по Иркутской области, МЧС
Четверо детей погибли в результате большого пожара в частном доме в городе Тайшет Иркутской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.
«По версии следствия, 14 марта около 21:00 (16:00 мск) в частном доме, расположенном на улице Горная в Тайшете, произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырех детей в возрасте 11 месяцев, трех, четырех и шести лет», — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации 5-tv.ru, деревянный дом принадлежал супругам Симаковым — Галине и Константину. За несколько минут до пожара отец и мать употребили некоторое количество алкоголя, после чего супруг лег спать, а жена отправилась во двор кормить скот. Увидев дом, объятый пламенем, женщина и мужчина кинулись в комнату к детям, однако войти в нее из-за едкого дыма и огня уже не смогли.
Площадь пожара составила 73,5 квадратных метра. На месте работало 5 единиц техники и 14 человек личного состава.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Для установления точной причины возгорания назначена пожаро-техническая экспертиза. На месте работают психологи МЧС России.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места пожара в частном доме в Самаре, где погибли два человека.
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