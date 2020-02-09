Первый этап Кубка мира по бахам выиграл экипаж Владимира Васильева

Определился победитель первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес» — им стал знаменитый российский гонщик Владимир Васильев. Он лидировал с результатом 4:27:44 после прохождения спецучастков в рамках международных соревнований в Ленинградской области.

Вторым пришел экипаж Андрея Н. (4:45:34), третьим — Дениса Кротова (4:56:13), сообщается на сайте организаторов соревнований.

По словам всех спортсменов, в этом году трасса вынудила большинство из них поменять тактику, ведь старт и финиш проходили на автодроме «Игора Драйв», а основные маршруты пролегали через леса.

Это единственная гонка, которая проходит в этой дисциплине по ледовому покрытию. Баха (согласно трактовке Международной автомобильной ассоциации, ФИА) — разновидность ралли-рейда, а именно гонки по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках.

Как передавал 5-tv.ru, «Россия — Северный лес» проводится с 2003 года, первое ралли стартовало с Исаакиевской площади Северной столицы.