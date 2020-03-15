Федосеева-Шукшина отсудила 100 тысяч рублей, но едва не лишилась их из-за мошенников

Лидия Федосеева-Шукшина, вдова известного писателя Василия Шукшина и супруга продюсера Бари Алибасова, отсудила около 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Вскоре она чуть не лишилась этих денег из-за мошенников, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.

«После успешного судебного разбирательства мы подали заявления о выдаче исполнительного листа. Представьте себе наше удивление, когда буквально на следующий день появились некие представители, убеждающие, что они от Лидии Николаевны. Конечно, актриса их не знала. Незнакомцы попытались забрать документы на получение денег», — цитирует Вербицкую StarHit.

По ее словам, несколько месяцев назад Федосеева-Шукшина действительно написала доверенность, но на совсем иных лиц. Последние переоформили документы на явившихся за исполнительным листом незнакомцев, но никому об этом не сообщили.

«Мы моментально отозвали найденную нами первоначальную доверенность. <…> Как итог, денежные средства по одному из решений уже получены Лидией Николаевной на ее собственный расчетный счет в полном объеме!» — добавила адвокат.

Известная актриса расстроилась из-за неожиданного визита мошенников. Она считает, что сама виновата в сложившейся ситуации.

«Наверное, я сама виновата в такой ситуации. Но моя вина лишь в том, что я слишком доверяю людям. Неужели так можно? Использовав мое имя, пытаться заработать на мне и даже не поставить в известность?» — поражается артистка.

Лидия Федосеева-Шукшина ранее вступила в судебный спор с руководством фонда «Весна», носящего имя ее покойного мужа Василия Шукшина. Началось все с того, что директор организации Николай Кузнецов попытался взыскать с актрисы через суд два миллиона рублей за то, что она якобы обвинила его в мошенничестве в одном из интервью. Артистка подала встречный иск о причинении морального вреда, по которому в итоге выиграла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу.