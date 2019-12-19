Лидер группы «На-на» Бари Алибасов шокировал фанатов новостью — его супруга Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Совместным снимком из больничной палаты артист поделился на своей странице в Instagram.

«Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Прекрасные врачи, только жаль не успел на похороны Ю. М. Лужкова», — подписал пост певец.

Instagram @alibasov_nana

Музыкант поспешил успокоить общественность и заявил в интервью 5-tv.ru, что известная актриса проходит плановое обследование и ничего серьезного не произошло.

«Лидия Николаевна регулярно обследуется в больнице, потому что хочет быть здоровой и долго жить. Поэтому она, в отличие от нас всех, которые думают, что здоровы и будут жить вечно, как положено, всегда ложится на очередное обследование, и точно соблюдает рекомендации врачей», — ответил мужчина на просьбу 5-tv.ru прокомментировать новость.

По словам Алибасова, супруга себя чувствует прекрасно — она смеется и находится в хорошем расположении духа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алибасов рассказал о сексе с Федосеевой-Шукшиной.