«Она уже танцевала»: аптечный блогер Диденко рассказала дочери о смерти отца

Инстаблогер Екатерина Диденко, которая потеряла мужа в результате инцидента с сухим льдом в московской бане, рассказала дочери о смерти ее отца. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Сегодня во время посещения психолога Насте сообщили про папу. Она немного поплакала, спрашивала, когда он придет. Мы пересмотрели фотографии с папой. А через 30 минут она уже танцевала. Я думаю, она не до конца все поняла и осознала. Она маленькая еще <…> Когда я ей сообщила трагическую новость, она сказала: «У бабушки нет дедушки, а у меня теперь нет папы“», — написала Екатерина.

Она призналась, что не знает, как может измениться состояние ее дочери в дальнейшем. За ее поведением блогер будет наблюдать вместе с психологом. Своему сыну она пока не сообщила про смерть папы. По ее словам, он еще «слишком маленький для таких разговоров».

Как напоминают «Дни.ру», муж Екатерины Валентин Диденко стал одной из трех жертв трагедии, развернувшейся в одном из банных комплексов Москвы 28 февраля. В день рождения супруги он заказал 25 килограммов сухого льда, чтобы порадовать гостей красивым туманом над водой в бассейне. Валентин и другие гости запрыгнули в воду и вскоре утонули, перед этим потеряв сознание от нехватки кислорода — его вытеснил образовавшийся углекислый газ.

Как сообщал 5-tv.ru, Екатерина Диденко долгое время не решалась рассказать детям о смерти их отца. Ранее она планировала сделать это с помощью мультика «Холодное сердце».