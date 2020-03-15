ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания. Подробная памятка размещена на официальном сайте организации.

1. Вирус COVID‑19 передается в районах с жарким и влажным климатом?

По данным ВОЗ, передача возбудителя коронавируса может происходить в любых районах. Людям, проживающим или направляющимся в регион, где зарегистрированы случаи заражения, медики рекомендуют принимать меры защиты, независимо от климатических условий.

2. Пребывание на улице в холодную и снежную погоду помогает уничтожить 2019-nCoV?

Как пояснили в ВОЗ, температура тела здорового человека — примерно 37°С, и она не зависит от погоды и температуры окружающей среды. Поэтому пребывание на холоде никак не может помочь в борьбе как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями.

3. Горячая ванна поможет уничтожить коронавирус?

Горячая ванна не способна уничтожить попавший в организм человека COVID-19 по той же причине, что и пребывание на морозе, поскольку температура тела остается постоянной независимо от температуры воды в ванне. Медики предупреждают, что слишком горячая вода, напротив может нанести вред, вызвав ожоги.

4. Передается ли новый коронавирус через укусы комаров?

COVID-19 — это респираторный вирус, передающийся преимущественно воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяющихся при кашле или чихании больного. На сегодняшний день нет информации о возможности передачи нового коронавируса через укусы комаров.

5. Электросушители для рук могут уничтожить коронавирус?

Медики однозначно заявляют: электросушители для рук не могут убить вирус 2019-nCoV. Чтобы защититься от инфекции, нужно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащим антисептиком, а затем тщательно высушивать электросушителем или бумажным полотенцем.

6. Можно ли уничтожить вирус COVID-19 ультрафиолетовой лампой для дезинфекции (УФ-лампой)?

Врачи не советуют использовать УФ-лампы для стерилизации рук или других частей тела, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи и ожоги.

7. Правда ли, что уничтожить коронавирус помогает обработка поверхности всего тела спиртом или хлорной известью?

Нет, вирусы, уже попавшие в организм, уничтожить с помощью этанола или хлорной извести не получится. А распыление этих веществ может нанести слизистой глаз и рта, а также испортить одежду. Спирт и хлорная известь могут быть эффективны для дезинфекции поверхностей, но и в этом случае использовать их нужно с осторожностью.

8. Может ли защитить от коронавируса регулярное промывание носа солевым раствором?

По словам медиков, научных данных о том, что промывание носа солевым раствором может защитить от 2019-nCoV нет. Такое средство может ускорить выздоровление при обычной простуде, но доказательства его эффективности для профилактики респираторных инфекций не существует.

9. Защищает ли от заражения новым коронавирусом чеснок?

Врачи признают, что чеснок — очень полезное растение, действительно обладающее определенными противомикробными свойствами. Однако никаких подтверждений тому, что употребление чеснока эффективно для профилактики заражения коронавирусом, в ходе текущей вспышки заболевания получено не было.

10. Правда ли, что 2019-‎nCoV заражаются только пожилые люди?

Медики ВОЗ разъясняют: заразиться коронавирусом нового типа можно в любом возрасте. Для пожилых людей, а также для больных определенными заболеваниями — такими как диабет, астма или болезни сердца, существует повышенный риск развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.

11. Эффективны ли антибиотики в профилактике и лечении новой коронавирусной инфекции?

Антибиотики против вирусов не действуют, они лечат только бактериальные инфекции, заявляют врачи. Тем не менее, заболевшим коронавирусом пациентам, могут быть назначены антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.

12. Существуют ли лекарства лечения или профилактики заражения 2019-‎nCoV?

На данный момент лекарственных средств, предназначенных для профилактики или лечения вызванной 2019-nCoV инфекции нет. Однако врачи оказывают инфицированным пациентам необходимую помощь для облегчения и снятия симптомов, а людям с тяжелым течением болезни обеспечивается необходимая поддерживающая терапия.

Работа по созданию специальных препаратов против нового коронавируса активно ведется. Прежде чем они начнут использоваться, необходимо еще провести множество клинических испытаний.

В ВОЗ напомнили, что для защиты от коронавируса нового типа необходимо соблюдать индивидуальные меры предосторожности: по возможности не контактировать с больными, не приближаться к зараженным, регулярно мыть руки с мылом или протирать их антисептическим раствором. Маску следует надевать во время оказания помощи человеку с подозрением на заражение 2019-nCoV, или если человек кашляет и чихает сам.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, специалист ВОЗ объяснил высокую смертность от нового коронавируса в Италии.