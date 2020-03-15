«Сценарий для сериала»: актер Соловьев рассказал об угоне старых «Жигулей»
Заслуженный артист узнал о пропаже машины через 1,5 года и удивился попыткам неизвестных с ним связаться.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Заслуженный артист России Николай Соловьев прокомментировал информацию о том, что у него угнали автомобиль «Жигули». В беседе с 5-tv.ru актер рассказал, что обнаружил пропажу своей «семерки» спустя полтора года.
«Вчера я об этом узнал. Два часа был в полиции. Она полтора года стояла под окнами дома моей дочери. А потом 10 марта, как человек один сказал, ее типа эвакуировали. Но это явно не так. Пока все не очень понятно», — заметил актер.
По его словам, неизвестный позвонил его жене, видимо, найдя ее номер телефона в бардачке, и заявил, что машина находится на штрафстоянке. Позже выяснилось, что по указанному адресу никакой стоянки нет. Далее в истории возник другой персонаж — некий азербайджанец, который рассказал актеру, что купил его автомобиль у некого гражданина Узбекистана и возвращать не собирается. Позже он обещал прийти на встречу, но слова не сдержал, а затем вовсе отключил телефон.
Резюмируя, Соловьев отметил, что история напоминает комедию абсурда, потому что так и не понятно — кто угнал старенькую машину, не представляющую особой ценности, и зачем неизвестные звонят ее законному владельцу. По его словам, по мотивам этого происшествия, которое теперь расследует полиция, можно писать сериал.
Ранее 5-tv.ru писал, что угонщик автомобиля у «Короля Мерседесов» задержан в Подмосковье.
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