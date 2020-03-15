Ректор СЗГМУ имени Мечникова рассказал, когда студентов выпустят с карантина
В двух общежитиях вуза вот уже более 10 дней заперты свыше 700 человек.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев
Запертых на карантин студентов Северо-западного медицинского университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге готовятся вывезти из общежитий, а в самих зданиях провести глобальную дезинфекцию. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал ректор учебного заведения Сергей Сайганов.
По его словам, карантин будет снят, как только Роспотребнадзор подтвердит, что третьи взятые у обитателей общежития анализы отрицательные и режим обсервации можно снимать. Это может произойти уже в понедельник, 16 марта. Однако никаких торжеств по этому случаю не планируется, пишет ФАН.
«Они должны будут покинуть все общежития, чтобы провести заключительную дезинфекцию. Будет продолжаться эта дезинфекция всего два-три дня. То есть они уедут из общежития, а потом снова въедут туда. И университет сейчас занимается тем, где их разместить, это 700 человек, на эти два дня, и решает вопросы очередности, как они будут покидать это общежитие, чтобы потом приехала уже станция, все обработала и увезла все матрасы на обработку. Этот процесс трудный, многоступенчатый, многоэтапный. Поэтому тут не до торжеств, тут надо все четко это будет сделать», — сказал Серей Сайганов.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, более 700 человек оказались запертыми на карантин в общежитии медицинского университета в Санкт-Петербурге 4 марта после того, как у госпитализированного студента из Италии обнаружили коронавирус.
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