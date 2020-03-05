Итальянский студент стал причиной карантина в общежитии медуниверситета в Петербурге
Будущего врача, приехавшего в Россию учиться по обмену, экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Фото, видео: 5-tv.ru
У студента из Италии, которого госпитализировали в Петербурге, подтвердился коронавирус. На карантин закрыты сразу два общежития медуниверситета имени Мечникова, где обучается молодой человек. Корпус, в котором проживал иностранный студент, сейчас полностью изолирован. Покинуть здание невозможно. Для всех проживающих в общежитии с этого дня отменили занятия.
Корреспондент Елена Норкунайте передает с места событий. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что целый этаж поликлиники закрыли в Петербурге из-за подозрения на коронавирус.
Нашли ошибку?