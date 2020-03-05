Итальянский студент стал причиной карантина в общежитии медуниверситета в Петербурге

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Будущего врача, приехавшего в Россию учиться по обмену, экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

У студента из Италии, которого госпитализировали в Петербурге, подтвердился коронавирус. На карантин закрыты сразу два общежития медуниверситета имени Мечникова, где обучается молодой человек. Корпус, в котором проживал иностранный студент, сейчас полностью изолирован. Покинуть здание невозможно. Для всех проживающих в общежитии с этого дня отменили занятия.

Корреспондент Елена Норкунайте передает с места событий. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что целый этаж поликлиники закрыли в Петербурге из-за подозрения на коронавирус.

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