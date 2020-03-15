Торговые сети начали создавать резервные запасы продуктов

Российские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия, сообщает Минпромторг. В ведомстве заверили, что не стоит ожидать закрытия магазинов и дефицита продуктов из-за распространения коронавируса.

Как пишет ФАН, в ведомстве отметили, что пустые товарные полки объясняются не отсутствием товаров, а ритмом его выкладки на прилавки. Министерство следит за ситуацией в продуктовой отрасли и призывает граждан не поддаваться панике.

«Призываем граждан осознанно и рационально подходить к планированию собственных покупок», — сообщили в ведомстве.

Кроме того в Минпромторге напомнили, что любой товар, будь то соль или крупа, имеет срок годности. Ранее в прессе появились сообщения о том, что россияне массово скупают продукты питания — крупы, консервы, средства гигиены. Это объяснялось опасениями в связи с пандемией коронавируса.

На 15 марта в России зарегистрировано 63 случая заболевания COVID-19. Ранее 5-tv.ru писал, что ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе.