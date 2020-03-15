СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Соответствующие приказы опубликовали уже на многих факультетах вуза.
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Фото, видео: Globallookpress.com
Факультеты СПбГУ переводят своих студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Данная мера связана с эпидемией коронавируса.
«Юридический факультет, Высшая школа менеджмента, факультет свободных искусств и наук, восточный факультет, факультет международных отношений, математики и компьютерных наук издали приказы о необязательном посещении занятий всех видов по образовательным программам, реализуемым коллективами этих подразделений», — цитирует агентство сообщение пресс-службы СПбГУ.
Администрация вуза уточнила, что руководители указанных факультетов должны сформировать график перевода всех занятий в дистанционный режим, опираясь на технические возможности и необходимое методическое сопровождение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ректор СЗГМУ имени Мечникова обнародовал дату, когда студентов выпустят с карантина.
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