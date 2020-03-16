«Сочные бомбиты»: «британская Кардашьян» с подругой вышли позагорать абсолютно голыми

Модель и блогер Деми Роуз, прославившаяся на просторах сетей как «британская Кардашьян», взволновала поклонников новым «горячим» снимком в Instagram. На фото светская львица вместе со своей приятельницей позируют абсолютно обнаженными. Девушки греются под солнечными лучами на мягких лежаках.

Судя по всему, модели вышли на улицу позагорать и решили не сковывать свое тело никакой одеждой. Фанаты буквально потеряли рассудок от красоты блогеров и не могли налюбоваться их привлекательными формами. Поскольку девушки позировали лежа на животе, взгляды подписчиков, прежде всего, сосредоточились на их «аппетитных» ягодицах.

Эротичная фотография буквально взорвала сеть. Фолловеры наперебой нахваливали все детали кадра: начиная с сексуального тела «британской Кардашьян» и ее подруги и заканчивая их прическами и солнечными очками.

«Сочные бомбиты!»

«Какие горяченькие!»

«Боже мой! Это потрясающе!»

«Какие же вы жаркие!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» снялась топлес в подтяжках