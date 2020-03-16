Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян ждет ребенка. Радостной новостью медиаменеджер поделилась на своей странице в Instagram. Журналистка призналась, что ее несколько смешит тот факт, что она ожидает пополнения спустя четыре месяца после предыдущих родов, однако она относится к этому событию как к «благословению».

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов», — написала Симоньян.

Главвред RT призналась, что всегда была против абортов и готова помочь беременным женщинам, у которых не хватает средств для воспитания малыша.

Instagram @_m_simonyan_

«Я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен. <…> Если вы действительно нуждаетесь, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка», — обратилась к подписчицам журналистка.

Комментаторы поздравили многодетную мать с радостным известием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о своем плохом самочувствии.