«У меня есть разные скелеты в шкафу»: Фадеев о романе с участницей SEREBRO

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал причины конфликта с участницами популярной группы SEREBRO. По версии ряда поклонников, артист закрутил роман с бывшей вокалисткой коллектива Ольгой Серябкиной, что якобы и стало причиной ухудшения отношений с другими подопечными. На такое развитие событий намекали артистка Елена Темникова и певица Наргиз.

Впрочем, Фадеев настаивает на том, что его не связывали романтические отношения ни с одной из исполнительниц. По его словам, конфликт был вызван другими факторами.

«Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. И я отошел от всех троих. Хотя мне приписывают разные отношения — что с первой, что со второй, что с третьей. Все это чушь. Я могу рассказать о своих настоящих отношениях, но не здесь и не сейчас. У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки», — поделился музыкант в эфире программы на телеканале НТВ.

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