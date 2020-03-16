Россия частично закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса

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Карина Бернтгольц
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Решение было принято с целью предотвращения распространения инфекции на территории РФ.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство РФ решило закрыть границу государства с Белоруссией для перемещения людей. Меры были приняты с целью защиты России от распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — подчеркнул глава кабмина.

По словам Мишустина, инфекцию в Россию «занесли» граждане и туристы, приехавшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Чтобы контролировать ситуацию с зараженными был образован координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах по запуску горячей линии для информирования населения о распространении коронавируса.

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