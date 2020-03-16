Мишустин заявил о запуске горячей линии по вопросам распространения коронавируса

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Карина Бернтгольц
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Премьер-министр РФ возглавил координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подписал постановление кабинета министров об образовании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Глава кабмина лично возглавил этот орган.

В ходе оперативного совещания с членами правительства он сообщил о мерах, которые будут приняты в связи с распространением новой инфекции. В частности, предполагается выстроить онлайн-оповещения граждан и запустить горячую линию для информирования населения о распространении заболевания.

«В ближайшее время нами будет выстроена система постоянного онлайн-оповещения граждан, в том числе через социальные сети, о развитии ситуации. Также мы запустим единую телефонную горячую линию, будем размещать самую актуальную информацию по стране, по каждому региону о числе заболевших, о тех, кто выздоровел», — заявил Мишустин.

Глава правительства также добавил, что в связи с эпидемией будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров в РФ. На первоочередные потребности поддержки экономики и соцсферы в условиях распространения инфекции может быть использовано 300 миллиардов рублей, отмечает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в России.

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