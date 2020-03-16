Актер из фильма «О чем говорят мужчины» Агранович попал в больницу

Известный российский актер театра и кино и режиссер Алексей Агранович попал в больницу. По данным 5-tv.ru, звезда обратился за медицинской помощью после того, как упал на улице. У него болела нога. Врачи диагностировали у актера закрытый оскольчатый перелом лодыжки с незначительным смещением отломков. Сейчас звезда находится на обследовании в московской клинике.

Алексей Агранович играл в более десяти кинокартинах, наиболее известные из которых «О чем говорят мужчины», «Юморист», «Дедушка моей мечты». В театре он ставил спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова, «Каменный гость» по произведению Александра Пушкина и многие другие. К его режиссерским работам в кино относятся «Улица Гоголя» и «Главвкнига».

Артист женат на известной актрисе Виктории Толстгогановой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Кирилл Трубецкой попал в массовое ДТП в Москве. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии.