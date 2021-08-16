ТОП-3 пар по знаку зодиака, которые обречены на расставание

Каждый мечтает сохранить любовь и гармонию в отношениях с партнером. Однако порой этому мешают не только обстоятельства, а сами характеры возлюбленных. Астрологи рассказали, партнеры с какими знаками зодиака вряд ли смогут счастливо жить вместе.

Весы и Рак

Это лидеры несовместимости. Раки — консерваторы и не большие охотники за экспериментами. Весы же обладают необузданным темпераментом и тягой к переменам. Таким противоположностям трудно ужиться под одной крышей, и потому их союзы часто бывают недолговечны.

Рыба и Водолей

В этой паре лучше складываются деловые отношения, чем амурные дела. Рыбы слишком ранимы и капризны, и не выдерживают долго спокойного к себе отношения Водолеев. А те, в свою очередь, не любят и не понимают обид, которые всегда находятся у Рыб.

Скорпион и Стрелец

Тоже не лучшее сочетание. Скорпионы четко понимают, чего хотят от своей половинки, а Стрельцы — просто плывут по течению, не задумываясь всерьез о том, как жить дальше. Такая разница в подходах не дает союзу окрепнуть, поэтому представителям этих знаков лучше иметь приятельские отношения, чем любовные.

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