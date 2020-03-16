«Круче Волочковой»: Гоша Куценко опубликовал милое фото в балетной пачке

Российский актер театра и кино Гоша Куценко примерил балетную пачку. На своей странице в Instagram звезда опубликовал фото, на котором запечатлен в женском костюме, состоящем из многослойной юбки, белых колготок и яркого венка из цветов.

Фанаты признали, что их кумир преобразился до неузнаваемости. Впрочем, они сошлись во мнении, что в таком необычном балетном образе Куценко выглядит не только забавно, но и очень мило. Особо остроумные комментаторы даже сравнили его с принцессой. А кто-то предположил, что артист подался в балет.

Instagram @goshakutsenko

«Круче, чем Волочкова!»

«Какой сладенький!»

«Вы теперь в балете?»

«Ах, эти ноги!»

«Худые балерины нынче не в моде!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гоша Куценко планировал стать президентом Украины.