«Круче Волочковой»: Гоша Куценко опубликовал милое фото в балетной пачке
Необычный образ артиста позабавил его подписчиков в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @goshakutsenko
Российский актер театра и кино Гоша Куценко примерил балетную пачку. На своей странице в Instagram звезда опубликовал фото, на котором запечатлен в женском костюме, состоящем из многослойной юбки, белых колготок и яркого венка из цветов.
Фанаты признали, что их кумир преобразился до неузнаваемости. Впрочем, они сошлись во мнении, что в таком необычном балетном образе Куценко выглядит не только забавно, но и очень мило. Особо остроумные комментаторы даже сравнили его с принцессой. А кто-то предположил, что артист подался в балет.
«Круче, чем Волочкова!»
«Какой сладенький!»
«Вы теперь в балете?»
«Ах, эти ноги!»
«Худые балерины нынче не в моде!» — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гоша Куценко планировал стать президентом Украины.
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