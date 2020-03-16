Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

В России создана специальная рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. В составе группы 19 человек, возглавлять ее будет мэр Москвы, Сергей Собянин.

Так же президент рекомендовал главам регионов, где есть угроза распространения новой инфекции, принять участие в работе группы. Кроме этого, сегодня, на заседании правительства будут рассмотрены предложения ведомств, которые помогут обеспечить социальную стабильность в связи с коронавирусом.

Одним из таких предложений стала рекомендация министерства науки и высшего образования перейти российским вузам на дистанционную форму обучения. С сегодняшнего дня студенты Петербургского, Уральского, Тюменского госуниверситетов смогут не посещать занятия.

На домашнее обучение рекомендовано перейти и школам. Свободное посещение введено в Москве и Подмосковье. Тем временем, по последним данным в России выявлено еще четверо зараженных коронавирусом: три человека в Московской области и один — в Тюмени. Все они госпитализированы.

Всего в нашей стране 63 инфицированных вирусом COVID-19. В столичном регионе для них выделена больница в Коммунарке. В минувшие выходные там выписали больше 50 человек — у всех тесты дали отрицательный результат.

«Меня привезли сюда 1 марта. Не скажу, что это большое удовольствие находиться на карантине 15 дней, но это необходимость, которой мы должны придерживаться. Сначала врачи сказали, что надо сделать два теста, но потом сделали третий, чтобы точно убедиться, что коронавируса у меня нет. Вот справка, что я здоров, так что я доволен», — рассказывает гражданин Ирана Арман Фалла.

В Европе, тем временем, принимают усиленные меры. С сегодняшнего дня Германия, Грузия и Литва закрыли границы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Накануне Украина ограничила железнодорожное сообщение. В посольстве России в Литве выступили с разъяснением: покинуть территорию прибалтийской республики можно, но только на автомобиле или пешком через пункты пропуска. И это может сильно усложнить дорогу домой тем, кто приехал, например, организованной группой на автобусе. И сорвать будущие поездки.

В Ростуризме предложили предоставить возможность клиентам поменять дату или направление путешествия. Это поможет операторам сократить убытки.

Все больше российских регионов принимают решение закрыть учебные заведения. В Петербургском университете у студентов ряда факультетов занятия будут проходить дистанционно. А в Рязанской области школьники сегодня отправились на каникулы — на неделю раньше обычного.