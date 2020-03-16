Шестую годовщину возвращения в состав России отмечают в Крыму
В 2014 году жители полуострова без единого выстрела изменили свою судьбу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Gyngazov; 5-rv.ru
Ровно шесть лет, как Крым снова стал российским. Праздничные мероприятия проходят по всему полуострову — жители массово выходят на улицы, чтобы отметить годовщину исторического события. Тогда, в 2014-м, крымский народ совершил, казалось бы, невозможное — без единого выстрела изменил свою судьбу.
С участниками тех событий пообщалась корреспондент МИЦ «Известия» Мэри Бадунц. Подробности в репортаже.
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