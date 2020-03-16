Россия ввела ограничения на полеты во все страны Евросоюза

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки вступили в силу с полуночи 16 марта по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Исключения сделаны только для рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Решение о введении ограничений принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. Эти меры должны защитить здоровье граждан РФ.

Ранее ограничения на полеты затрагивали Китай, Иран, Южную Корею, Францию, Испанию, Италию и Германию. Также ограничения на въезд иностранцев принимают власти других стран. Из-за этого российские авиакомпании вынуждены приостановить выполнение многих рейсов.

Для ответа на вопросы об ограничениях, связанных с распространением коронавируса COVID-19, Ростуризм и Ассоциация «Турпомощь» запустили горячую линию. Звонить можно круглосуточно по номеру телефона: 8-499-678-12-03. В рабочее время с понедельника по пятницу также доступен номер: 8-915-117-04-51.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, коронавирусом нового типа в мире заражены более 150 тысяч человек в 143 странах. Около шести тысяч уже скончались от болезни. Правительство РФ ранее утвердило комплекс мер по борьбе с COVID-19.