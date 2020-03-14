Михаил Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России
Решения были приняты по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению нового внеклеточного агента.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в России. Данные решения были приняты по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы противодействия новому внеклеточному агенту, сообщает ФАН.
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