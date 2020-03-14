Михаил Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России

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Василий Заика
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Решения были приняты по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению нового внеклеточного агента.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса в России. Данные решения были приняты по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы противодействия новому внеклеточному агенту, сообщает ФАН.

Вводимые меры с 15 марта предусматривают временное ограничение пропуска иностранцев через сухопутные участки границы РФ с Польшей и Норвегией. Исключение будет сделано для граждан соседней Белоруссии, участников официальных делегаций и тех, кто имеет вид на жительство в России.

Минздраву поручено довести до медицинских учреждений, в том числе частных, алгоритм действий при выявлении заболевших коронавирусом и по дальнейшему лечению.

Минпромторг до 16 марта должен отчитаться о возможности бесперебойного производства в России средств индивидуальной защиты в профилактических целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московских школах ввели свободное посещение из-за коронавируса.

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