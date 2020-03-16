РФПИ вместе с японскими партнерами запустят новые быстрые тесты на COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с японскими партнерами запустят пилотное тестирование новых систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Система применяет метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но значительно превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на экспресс-диагностику требуется всего 30 минут. Новая система представляет собой небольшой чемодан с мини-лабораторией внутри. Использовать ее можно в школах, офисах, аэропортах, вокзалах и других местах массового пребывания людей. Система также адаптирована для применения в больницах и стационарных лабораториях.

«Технология является результатом успешного сотрудничества между российскими и японскими компаниями и учеными. Запуск полномасштабного тестирования на основе новых тестов планируется в апреле 2020 года», — добавили в РФПИ.

Наблюдательный совет фонда уже одобрил инвестиции в производство данных систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Ее массовое внедрение должно способствовать предотвращению распространения болезни.

«По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса, данная технология является самой совершенной на сегодняшний день», — уверены в фонде.

Испытания российско-японского теста начались в начале марта 2020 года. Они проходили на базе научного центра «Вектор». РФПИ намерен продвигать данную технологию на зарубежные рынки. Сейчас методика проходит ускоренную сертификацию в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В ОАЭ, Саудовской Аравии и Австрии уже подтвердили высокую точность системы и сделали предварительные заявки на покупку свыше 500 тысяч тестов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ввела ограничения на полеты во все страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию для борьбы с коронавирусом. По последним данным, вирусом SARS-CoV-2 в мире заражены более 150 тысяч человек в 143 странах.