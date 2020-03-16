Louis Vuitton начнет производство бесплатных антисептиков для рук

Французская торговая марка LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), выпускающая дорогие духи и предметы роскоши, начнет выпуск бесплатных антисептических гелей в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Гели будут выпускаться на трех заводах, которые специализировались на продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy. В первые две недели бренд планирует произвести 12 тонн геля для дальнейшей безвозмездной передачи государственным больницам. В дальнейшем, как уточняют в концерне, объемы выпуска антисептика будут увеличены.

Во Франции из-за вспышки коронавируса возник дефицит антисептических гелей. Через некоторое время были зафиксированы случаи торговли дезинфицирующим препаратом в сети, цена на него была завышена в несколько раз. Позже власти Пятой республики приняли декрет, устанавливающий фиксированную цену на гель для розничной торговли — в районе трех евро за стограммовую бутылку. Кроме того, разрешение на производство геля выдали всем аптекам.

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