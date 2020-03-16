Пять человек погибли в результате стрельбы в США

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Алиса Старжевская
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Среди жертв сам стрелявший и один офицер полиции.

Фото: www.globallookpress.com / Blinkcatcher

Пять человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным в американском городе Спрингфилд, сообщает РИА Новости. Предположительно, стрелявший тоже оказался в числе погибших.

Инцидент произошел в ночь на понедельник у небольшого магазина. Мужчина вошел в торговую точку и открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли три посетителя, сам стрелявший и один правоохранитель, прибывший на место происшествия. Еще один полицейский был ранен. Кроме того, в больницу с ранением доставлен еще один пострадавший.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный открыл стрельбу по двум девушкам-промоутерам в Москве.

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