Химик прокомментировал инцидент с сухим льдом на детском празднике

Четырехлетний ребенок получил химические ожоги в результате использования сухого льда на детском празднике в Москве. Как сообщают в Следственном комитете РФ, по факту будет проведена проверка обстоятельств случившегося.

Химик-технолог Александр Кочетков в беседе с 5-tv.ru объяснил, что само вещество безопасно, но только в руках профессионала. Прямой контакт с ним неизбежно приведет к ожогам.

«Это химическое вещество, и при работе с каждым реагентом есть своя техника безопасности. Когда люди проводят такие шоу, они должны обладать необходимой квалификацией и соблюдать эту технику безопасности. Что касается сухого льда — это очень эффектный и красивый фокус, который в руках профессионала совершенно безопасен. Но сам по себе он очень холодный, и если контактировать с открытыми участками кожи, то можно получить термический ожог», — объяснил Кочетков.

Ранее 5-tv.ru писал, что мальчик получил ожоги на детском празднике, когда аниматор вылила ему на голову сухой лед. Химик пояснил, что сухой лед не может находиться в жидком состоянии, поэтому вероятно, что речь шла о жидком азоте. Он также дает дымный эффект, но представляет собой еще большую опасность в руках непрофессионала.

Сухой лед уже приобрел дурную славу как средство для развлечения публики. Он стал причиной смерти трех человек на дне рождения московского блогера Катерины Диденко. Подробнее об этом читайте в материале редакции.