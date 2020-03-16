СК проверяет действия аниматора, который облил ребенка сухим льдом

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Карина Бернтгольц
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Четырехлетнему малышу, который получил ожоги, потребовалась помощь медиков.

Фото: YouTube / MEL Chemistry на русском

Следственное управление Следственного комитета РФ по Москве организовало доследственную проверку по факту инцидента, произошедшего на детском празднике в российской столице.  По предварительным данным, на вечеринки аниматор показывал детям один из фокусов, во время которого облил малыша сухим льдом.

В результате, как стало известно 5-tv.ru,  четырехлетний мальчик получил термический ожог головы и лица и был госпитализирован в одну из городских клиник. 

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии на вечеринке по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко. После того, как супруг девушки засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа.

 

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