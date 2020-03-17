Шестилетняя Лиза Галкина, хоть сама и не является блогером, однако очень популярна в сети. Ее звездный папа — юморист Максим Галкин — регулярно делится с подписчиками в Instagram милыми семейными кадрами и забавными видеороликами, главными героями которых выступают Лиза и ее брат-двойняшка Гарри.

Недавно Максим заснял на камеру, как маленькая Лиза уплетает за обе щеки большой тост и при этом смотрит мультики. Однако в какой-то момент папа решил прервать процесс расспросами «о том, о сем». В ответ на это дочь юмориста лишь хлопает глазками и что-то показывает жестами, демонстративно игнорируя вопросы.

«Лизочка, скажи доченька, у тебя такой большой кусок хлеба, ты весь его съешь? Что это значит? А, когда я ем — я глух и нем, да? Ты интеллигентный человек в отличие от меня, да?» — поинтересовался Галкин.

Шестилетняя звезда интернета утвердительно отвечает только на последний вопрос, при этом, требуя прибавить звук на телевизоре.

«Вот так-то лучше!» — усмехнулась Лиза после того, как Максим исполнил «приказ».

Поклонники звездной семьи, увидев свою любимицу, не переставали удивляться: в свои юные годы маленькая Лиза — настоящая артистка.

«Какая хитрюга! Знает, что и где сказать!»

«Маленькая кокетка! Прелесть!»

«Настоящая артистка! Гены берут свое!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Лиза Галкина не сдержала эмоций во время игры с отцом.