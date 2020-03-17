В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Препарат протестировали на менеджере небольшой технологической компании.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
«Кожу пересадил?» — Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати
Фото, видео: Globallookpress.com
Ученые в США приступили к клиническим испытаниям экспериментальной вакцины от коронавируса на людях, сообщает AP. В проекте исследовательского института Kaiser Permanente Washington Research участвуют 45 добровольцев.
В течение месяца надлежит получить по две дозы вакцины от нового внеклеточного агента. Первая инъекция препарата уже сделана 43-летней женщине, работающей операционным менеджером в технологической компании.
«Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность хоть что-то сделать», — сказала жительница Сиэтла.
После процедуры женщина вышла из кабинета с широкой улыбкой и отметила, что прекрасно себя чувствует.
Информацию о точных сроках широкого применения вакцины ученые пока не называют.
По данным на 17 марта, в мире заражены коронавирусом более 170 тысяч человек, свыше шести тысяч скончались. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы.
Нашли ошибку?