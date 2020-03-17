В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Ученые в США приступили к клиническим испытаниям экспериментальной вакцины от коронавируса на людях, сообщает AP. В проекте исследовательского института Kaiser Permanente Washington Research участвуют 45 добровольцев.

В течение месяца надлежит получить по две дозы вакцины от нового внеклеточного агента. Первая инъекция препарата уже сделана 43-летней женщине, работающей операционным менеджером в технологической компании.

«Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность хоть что-то сделать», — сказала жительница Сиэтла.

После процедуры женщина вышла из кабинета с широкой улыбкой и отметила, что прекрасно себя чувствует.

Информацию о точных сроках широкого применения вакцины ученые пока не называют.

По данным на 17 марта, в мире заражены коронавирусом более 170 тысяч человек, свыше шести тысяч скончались. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы.