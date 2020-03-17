Культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы

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Многие театры крупных городов отменяют все спектакли до 10 апреля, те, кто еще работает — активно дезинфицируют помещения.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России на дистанционную работу переходят культурные учреждения. Большой театр отменяет все постановки, в Петербурге знаменитый Александринский театр уходит в режим онлайн. Где даже покажет свою премьеру. Кто-то переносит свои мероприятия на более благоприятное время.

Ну а те, кто еще работает — активно дезинфицируют помещения и стараются обезопасить посетителей. Влажная уборка дезинфицирующими средствами — как основное средство борьбы с любыми вирусами — регулярно проводится в Эрмитаже, Русском музее, Исаакиевском соборе.

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