Культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы

В России на дистанционную работу переходят культурные учреждения. Большой театр отменяет все постановки, в Петербурге знаменитый Александринский театр уходит в режим онлайн. Где даже покажет свою премьеру. Кто-то переносит свои мероприятия на более благоприятное время.

Ну а те, кто еще работает — активно дезинфицируют помещения и стараются обезопасить посетителей. Влажная уборка дезинфицирующими средствами — как основное средство борьбы с любыми вирусами — регулярно проводится в Эрмитаже, Русском музее, Исаакиевском соборе.

Святой престол официально освободил католиков от воскресных месс, мусульмане сокращают пятничные молитвы с часа до 15 минут. Храмы Русской православной церкви пока открыты.

Как коронавирус повлиял на культурный досуг россиян — узнала Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония проведет Олимпиаду в знак победы над пандемией COVID-19.