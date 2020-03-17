Эксперт опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью РИА Новости опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса.

«Что касается цитрусовых, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют», — сказал Михаил Лебедев.

По словам специалиста, защитить себя и близких от заражения новым внеклеточным агентом можно только мерами социальной изоляции. Россиянам стоит воздержаться от посещения многолюдных общественных мест, стараться быть подальше от чихающих и кашляющих соотечественников, а также избегать контактов с больными и теми, кто находится на карантине.

Помимо прочего, в обязательном порядке после посещения мест массового пребывания людей необходимо мыть руки с мылом.

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