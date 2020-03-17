Студентов-медиков выпустили из карантина в Петербурге
Решение об изоляции будущих врачей приняли после обнаружения у студента из Италии коронавирус.
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Фото, видео: 5-tv.ru
По рекомендации Минобрнауки студенты большей части российских вузов переходит на дистанционную систему обучения. К ним присоединятся и учащиеся петербургского медицинского университета имени Мечникова. Две недели 700 человек провели в общежитии на карантине. И утром, 17 марта, после того как все анализы на наличие коронавируса дали отрицательные результаты, они впервые смогли покинуть свои комнаты.
«Читали, учились, спали наконец-таки, и кушали очень много и вкусно», — рассказывает Лидия Кирюшина, студентка СЗГМУ им. Мечникова.
Столь масштабная операция по организации карантина для такого количества людей в России была проведена впервые. Напомним, что временно изолировали студентов 4 марта, после того как у их коллеги из Италии обнаружили коронавирус.
Это был первый случай заражения опасной инфекцией в Северной столице.
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