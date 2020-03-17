Вооруженное ограбление банка в Петербурге попало на видео
Инцидент произошел в Невском районе Северной столицы вечером, 16 марта.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В распоряжение 5-tv.ru попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено вооруженное ограбление банка «Восточный» в Санкт-Петербурге.
На кадрах видно, как неизвестный в маске угрожает сотруднице банка и заставляет ее выкладывать на стол пачки банкнот.
Инцидент произошел 16 марта около 20.00 в Невском районе на проспекте Большевиков, 3.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Преступники, попытавшиеся ограбить кредитную организацию, были вооружены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Оренбургской области неизвестные ограбили дом первого вице-губернатора.
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