Вооруженное ограбление банка в Петербурге попало на видео

В распоряжение 5-tv.ru попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено вооруженное ограбление банка «Восточный» в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как неизвестный в маске угрожает сотруднице банка и заставляет ее выкладывать на стол пачки банкнот.

Инцидент произошел 16 марта около 20.00 в Невском районе на проспекте Большевиков, 3.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Преступники, попытавшиеся ограбить кредитную организацию, были вооружены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Оренбургской области неизвестные ограбили дом первого вице-губернатора.