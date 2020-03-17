Как не поддаться массовой истерии из-за виртуальной эпидемии фейков в соцсетях?
Несмотря на заявления властей, что поводов для паники нет, «паническая кибератака» захватывает власть над здравым смыслом интернет-пользователей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
В Минпромторге заявили, что поставки продовольствия в торговых сетях осуществляются регулярно. Более того, сделан необходимый запас минимум на восемь недель. Но и после нет поводов для паники — поставки товаров продолжаются. Однако, несмотря на это, в магазинах ажиотаж: некоторые сметают с полок гречку, макароны и средства личной гигиены. По соцсетям расходятся фейки, которые лишь подпитывают панические настроения.
Как отличить ложь от правды и не поддаться массовой истерии? Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков разбирался. Подробности в репортаже.
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