Как не поддаться массовой истерии из-за виртуальной эпидемии фейков в соцсетях?

В Минпромторге заявили, что поставки продовольствия в торговых сетях осуществляются регулярно. Более того, сделан необходимый запас минимум на восемь недель. Но и после нет поводов для паники — поставки товаров продолжаются. Однако, несмотря на это, в магазинах ажиотаж: некоторые сметают с полок гречку, макароны и средства личной гигиены. По соцсетям расходятся фейки, которые лишь подпитывают панические настроения.

Как отличить ложь от правды и не поддаться массовой истерии? Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков разбирался. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек.