Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек

Число заболевших короновирусом COVID-19 в России за сутки возросло с 93 до 114 человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании в правительстве госслужащая рассказала, что из 114 случаев заражения в России 104 — «завозные». 109 человек переносят болезнь в легкой форме.

Голикова уточнила, что на данный момент в стране провели около 110 тысяч исследований на коронавирус нового типа. В ближайшую неделю число тестирований увеличится в два раза. Правительство уже направило в регионы 427 тысяч тест-систем.

Вице-премьер также сказала, что всем гражданам РФ нет необходимости проверяться на COVID-19. Это необходимо делать только тем, кто вернулся из неблагоприятных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции стран, а также контактировавших с ними.

Как сообщал 5-tv.ru, власти России ранее приняли решение о закрытии границ для въезда иностранцев из-за распространения коронавируса нового типа. Временная мера будет действовать с 18 марта по 1 мая. Дополнительные противоэпидемические меры обсуждаются на совещании в координационном совете по борьбе с инфекцией. Туда ранее приехал президент РФ Владимир Путин.