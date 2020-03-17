Глава «Ордена пути» «наколдовала» магической защиты на шесть миллионов рублей
В деле секты магов из Петербурга появились новые эпизоды — возбуждено еще пять уголовных дел, столько же пострадавших обратились в полицию.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В деле секты магов из Петербурга «Орден пути» появились новые эпизоды. Возбуждено еще пять уголовных дел. Столько же пострадавших обратились в полицию. Как выяснилось, магистр эзотерики Гайва Тихомирова «наколдовала» им магическую защиту почти на шесть миллионов рублей.
Дело «Ордена пути» прогремело в феврале. По данным следствия, глава секты на протяжении десятка лет «выкачивала» деньги из доверчивых граждан. В обмен Тихомирова гарантировала защиту жизни, здоровья и семьи от любых рисков на неограниченный срок. При этом людей одурманивали психотропными веществами.
Сейчас Тихомирова находится в СИЗО. Во время обысков в ее квартирах были найдены десятки ножей, рецептурные медикаменты и эзотерическая литература. Расследование продолжается. Следователи устанавливают других жертв мага-афериста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как секта магов из Петербурга одурманивала людей.
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