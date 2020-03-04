Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за обвинения в сговоре с РФ
В иске идет указание на несколько статей газеты, опубликованных в июне 2019 года.
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas
Штаб Дональда Трампа подал в суд иск на газету The Washington Post. Президент обвиняет издание в клевете.
Речь идет о статье, в которой говорится о якобы заговоре с Россией. Там приводился вывод спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что штаб Трампа пытался сговориться с Кремлем о вмешательствах в выборы.
Однако в действительности таких выводов доклад Мюллера не содержал. Ущерб от статьи оценивается в миллионы долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп устроил комедийное шоу, выступая перед сторонниками.
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