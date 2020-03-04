Штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за обвинения в сговоре с РФ

Штаб Дональда Трампа подал в суд иск на газету The Washington Post. Президент обвиняет издание в клевете.

Речь идет о статье, в которой говорится о якобы заговоре с Россией. Там приводился вывод спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что штаб Трампа пытался сговориться с Кремлем о вмешательствах в выборы.

Однако в действительности таких выводов доклад Мюллера не содержал. Ущерб от статьи оценивается в миллионы долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп устроил комедийное шоу, выступая перед сторонниками.