Путин посетил коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в коммуникационный центр при координационном совете по борьбе с коронавирусом. Главу государства встретили премьер-министр Михаил Мишустин, его заместитель Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин, также являющийся замглавы коммуникационного центра по борьбе с COVID-19.

Дмитрий Чернышенко, отвечающий за информационную работу в координационном совете по коронавирусу, рассказал о задачах центра. Среди них: мониторинг ситуации с COVID-19, борьба с распространением инфекции, а также информационная поддержка и координация всех министерств и ведомств, включая региональные.

Центр будет работать в круглосуточном режиме. В рамках мониторинга он займется отслеживанием различных социальных и экономических показателей, а также доступностью потребительских и медицинских товаров. В своей работе центр будет опираться на общественное мнение и обратную связь от граждан. Ежедневно будут публиковаться оперативные отчеты. Вся поступающая в центр информация будет аккумулироваться на портале Стопкоронавирус.рф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия закрывает свои границы для въезда иностранцев из-за распространения коронавируса нового типа. Временная мера будет действовать с 18 марта по 1 мая.