Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Кабмин принял решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения COVID-19.
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Фото, видео: globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
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