Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

Россия закрывает свои границы для въезда иностранцев, в том числе граждан Белоруссии. Мера временная, она будет действовать с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

В понедельник вечером премьер обсудил ситуацию из-за коронавируса с коллегами из стран СНГ. Всего в России зарегистрировано 93 заболевших COVID-19.

Из них большинство — 86 человек — побывали недавно заграницей. Какие меры предпринимаются в России, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, расскажет Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус повлиял на культурный досуг россиян.