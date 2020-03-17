Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев

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Кабмин принял решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения COVID-19.

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Фото, видео: globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия закрывает свои границы для въезда иностранцев, в том числе граждан Белоруссии. Мера временная, она будет действовать с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

В понедельник вечером премьер обсудил ситуацию из-за коронавируса с коллегами из стран СНГ. Всего в России зарегистрировано 93 заболевших COVID-19.

Из них большинство — 86 человек — побывали недавно заграницей. Какие меры предпринимаются в России, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, расскажет Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус повлиял на культурный досуг россиян.

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