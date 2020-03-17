Директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент Российской академии наук Михаил Ковальчук номинирован в Наблюдательный совет Сбербанка РФ. Об этом сообщил председатель правления финансовой организации Герман Греф, передает Интерфакс.

Отмечается, что в Наблюдательный совет утверждены 15 кандидатов. 12 человек уже входят в действующий состав, еще трое выдвинуты впервые — Михаил Ковальчук, глава Минфина Антон Силуанов и гендиректор московского офиса компании Oliver Wyman Филипп Гаджен.

Председателем наблюдательного совета Сбербанка в мае 2019 года во второй раз был избран бывший глава Банка России Сергей Игнатьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук провел День науки в Курчатовском институте. Мероприятие посетили министры науки и высшего образования, а также просвещения.