Сотрудники чикагского океанариума Shedd Aquarium не дали своим подопечным заскучать в связи с отсутствием посетителей из-за вспышки коронавируса. На странице в Twitter они выложили несколько видео, на которых пингвины гуляют по залам закрытого учреждения.

На роликах северные хохлатые пингвины, или рокхоперы, Эдвард и Энни бродят по комнатам с аквариумами и офисным помещениям, изучают пространство и своих соседей — морских обитателей, а их сородич по имени Веллингтон машет крыльями и следит за представителями фауны из Амазонии.

Как уточняют работники, океанариум закрыли в связи с пандемией до 29 марта. Привыкшие к постоянному вниманию животные начали тосковать. Поэтому специалисты придумали, как их развлечь, и организовали «экскурсию». Помимо новых впечатлений постояльцев радуют обновленным рационом.

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