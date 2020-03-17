Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Владимир Путин подписал указ, разрешающий онлайн-покупку безрецептурных лекарств.

А правительство получит право регулировать рост цен на медицинскую продукцию на три месяца. В условиях чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии.

Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Второе и третье чтения пройдут на этой неделе. Депутаты решили рассмотреть документ в приоритетном порядке, чтобы защитить граждан от тех, кто хочет нажиться на страхах из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в России контролируемой.