Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Данная мера принята в связи распространением коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Бесплатное приложение с консультациями врачей по вопросам коронавируса запускают в РФ
Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в России контролируемой
Путин посетил коммуникационный центр по борьбе с коронавирусом
Право правительства замораживать цены на лекарства рассмотрят в Госдуме
Кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе
Фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции
Больничные пособия предложили увеличить из-за нового коронавируса
Путин рассказал, что фейки о коронавирусе идут из-за границы
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Законопроект, призванный бороться с завышением цен в аптеках, внесен в Госдуму
Путин рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
В Госдуме призвали лишить Тарасова доступа в Instagram за шутку о коронавирусе
ФАС проверит, завышают ли в аптеках цены на медицинские маски
Путин провел первое заседание с новым правительством
«Его трудно квалифицировать»: Онищенко оценил опасность китайского коронавируса
Госдума одобрила закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов
Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании для работодателей
Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к пенсионной реформе
Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru
Владимир Путин подписал указ, разрешающий онлайн-покупку безрецептурных лекарств.
А правительство получит право регулировать рост цен на медицинскую продукцию на три месяца. В условиях чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии.
Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Второе и третье чтения пройдут на этой неделе. Депутаты решили рассмотреть документ в приоритетном порядке, чтобы защитить граждан от тех, кто хочет нажиться на страхах из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в России контролируемой.
Нашли ошибку?