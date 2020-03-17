Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в России контролируемой
Президент отметил, что властям удалось сдержать массовое распространение инфекции в РФ.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что сдержать массовое проникновение и распространение COVID-19 в России удалось благодаря оперативным мерам. Обстановку в ряде стран Европы он назвал тяжелой.
Путин подчеркнул, что РФ располагает всеми необходимыми инструментами для разработки вакцины от коронавируса нового типа. Он также призвал наращивать количество средств индивидуальной защиты.
Президент отметил, что правительству нужно работать на опережение в борьбе с инфекцией. Граждане должны оперативно получать всю информацию по коронавирусу. Резервы лекарств и медоборудования необходимо пополнить.
По словам Путина, также нужно нарастить объемы выпуска тест-систем для выявления коронавируса. Он добавил, что российско-японская экспресс-система диагностики COVID-19 должна появиться уже в апреле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек — за сутки их стало больше на 21. Для быстрой диагностики COVID-19 специальную систему ранее создали российские и японские ученые. Тест занимает всего 30 минут и может проводиться не только в лабораториях, но и в школах, офисах, вокзалах и других местах массового скопления людей.
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