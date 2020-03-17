Пышногрудая Рима Пенджиева насторожила фанатов двусмысленным стихом о прощании

Пышногрудая звезда «Дома-2» Рима Пенджиева опубликовала откровенный снимок с Красного моря. На нем 36-летняя светская львица предстала в очень открытом купальнике, подчеркивающем ее формы. Кадр она сопроводила стихом, в котором поделилась эмоциями от расставания — не то с морским побережьем, не то любимым человеком.

«Ну, вот и прощай… /хотя нет/

Дай бог мы с тобой еще свидимся.

И вместе встретим рассвет.

И в теплых объятиях сблизимся», — написала девушка.

В стихотворении упоминаются вино, два бокала, шепот и взаимное притяжение. Возможно, таким образом звезда попрощалась с отдыхом в зарубежных странах, въезд куда закрыт в связи с пандемией коронавируса.

Подписчики двояко восприняли стих красавицы, но догадались, что речь все же идет о расставании с морем.

Instagram @rima.pendgieva

«Я уж было подумала, обращение к Хани»

«Ммм. Богиня. Нет слов. Фигура шикарная», — комментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рима Пенджиева из «Дома-2» развлеклась в бассейне с подружками без комплексов.