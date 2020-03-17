В гатчинскую больницу подбросили мужчину с отрезанным пенисом

Мужчину с отрезанным детородным органом подбросили в гатчинскую больницу. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Пострадавший — 36-летний бездомный по имени Павел. Неизвестный лишил его двух третей полового члена.

По словам Павла, пенэктомию провел некий Олег. Другой информации о личности экзекутора, способе и мотиве его поступка бездомный назвать не смог. Потерпевший признался полицейским, что в тот день напился до беспамятства.

Павел подрабатывал на стройках. В последние дни он трудился на объекте в Коврино с двумя знакомыми. Отсюда правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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