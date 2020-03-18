Метро в Киеве закрыли из-за угрозы распространения коронавируса
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что подземка не будет работать до 3 апреля.
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Фото, видео: Пятый канал
Власти Киева приняли решение о закрытии метрополитена в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению кабинета министров, подземка прекращает работу до 3 апреля.
Наземный транспорт будет работать в столице Украины в штатном режиме, при этом планируется сократить число пассажиров до десяти человек в салоне. Частотность рейсов останется прежней. За соблюдением этой нормы будет следить полиция.
«Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих — пользоваться средствами индивидуальной защиты», — призвал Кличко в своем видеообращении.
В настоящий момент в общественный транспорт в Киеве не пускают без специальных медицинских масок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Порошенко экстренно вернулся в Киев из Испании накануне закрытия украинской границы в связи с распространением коронавируса.
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