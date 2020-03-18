Инсталяция Покраса Лампаса появилась на сцене Мариинского театра

Молодой уличный художник и провокатор Покрас Лампас, успевший прославиться своими масштабными стрит-арт работами на весь мир, теперь творит на сцене Мариинского театра. Его новая инсталляция стала не просто декорацией — главной составляющей постановки «Прикосновение к свету».

На сцене эксперимент — такого в Мариинке еще не видели — слияние хореографии, абстрактной живописи, каллиграфии. Видео-трансляция на огромных полотнах будто тоже участник танца.

Автор монохромного ролика — молодой художник-каллиграфист со скандальной славой и звучным псевдонимом — Покрас Лампас. Его супрематический крест площадью почти семь тысяч квадратных метров в Екатеринбурге противники неоднозначного творчества пытались закатать в асфальт. Роспись легендарного «Квадратного Колизея» в Риме принесла Покрасу мировую известность. А гигантский рисунок на крыше завода «Красный октябрь» виден из космоса.

Марина Кравцова о смелом творческом эксперименте.

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