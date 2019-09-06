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  4. Hoodgraff отреставрировали граффити с портретом Сергея Бодрова

Hoodgraff отреставрировали граффити с портретом Сергея Бодрова

, 9:55 32

Художники сначала закрасили портрет кумира 90-х, а потом снова возродили.

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Фото, видео : Instagram @otcuda_zvuk

Художники из группы HoodGraff снова нарисовали граффити с портретом Сергея Бодрова на стене трансформаторной подстанции у Александро-Невской лавры в Петербурге, передает 78.ru.

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В ночь на 5 сентября мастера уличного искусства закрасили знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова на стене трансформаторной подстанции у Александро-Невской лавры. Видео процесса художники опубликовали в сторис в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, как молодые люди чистят стену шпателем. В конце группа HoodGraff выложила фото подстанции уже без граффити. Как выяснилось, мастера решили отреставрировать рисунок. Теперь трансформаторную подстанцию украшает обновленное граффити.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербуржец продает страницу из паспорта с автографом Бодрова-младшего.

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