Сверхманевренность американского F-22 попала на видео

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Ниса Мурзанаева
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Истребитель ВВС США в очередной раз сравнили по характеристикам с российским.

Фото: Globallookpress.com

В сети опубликовали видео полета американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. На кадрах воздушное судно выполняет маневр «петля», пишет The Drive.

Сверхманевренность F-22, по данным издания, является результатом его «высокого отношения тяги к весу, массивных поверхностей управления и двухмерному управлению вектором тяги». Отмечается, что истребитель Су-35 российского производства имеет трехмерное управление вектором тяги.

«В то время как F-22 удивительно шустрый, российский истребитель, оснащенный трехмерным вектором тяги, особенно Су-35, выводит сверхманевренность на совершенно другой уровень», — заявил автор статьи.

 
 
 
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Публикация от COMBAT LEARJET (@combat_learjet)

Что касается слабых сторон российского истребителя, то чаще всего говорится об отсутствии малозаметности, из-за чего F-22 якобы может нейтрализовать самолет РФ еще до своего обнаружения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасен российский Су-57 для американского F-22.

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