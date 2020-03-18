Сверхманевренность американского F-22 попала на видео

В сети опубликовали видео полета американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. На кадрах воздушное судно выполняет маневр «петля», пишет The Drive.

Сверхманевренность F-22, по данным издания, является результатом его «высокого отношения тяги к весу, массивных поверхностей управления и двухмерному управлению вектором тяги». Отмечается, что истребитель Су-35 российского производства имеет трехмерное управление вектором тяги.

«В то время как F-22 удивительно шустрый, российский истребитель, оснащенный трехмерным вектором тяги, особенно Су-35, выводит сверхманевренность на совершенно другой уровень», — заявил автор статьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от COMBAT LEARJET (@combat_learjet) 14 Мар 2020 в 10:21 PDT

Что касается слабых сторон российского истребителя, то чаще всего говорится об отсутствии малозаметности, из-за чего F-22 якобы может нейтрализовать самолет РФ еще до своего обнаружения.

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